(Di lunedì 19 giugno 2023) "Non sarebbe conche noi riporteremmo laall'opposizione. E voglio essere chiaro. Vocazione maggioritaria per noi è il contrario dell'autosufficienza, da soli non si vince ...

Ha aggiunto: "Elly al congresso avevamo convenuto su questo: un partito più grande attorno a cui costruire un centrosinistra nuovo e credibile. Io ho parlato allora di una traversata ...Anche nell'incontro di giovedì scorsoil governo ci risulta che il materialela conta dei ... La capogruppo di Fratelli d'Italia ha poi sollecitato il presidente'a rispondere per ...In sala non è presente nemmeno un big, escluso il presidente Stefano, e tutto il suo ... Ma, su questo tema, la deputata annuncia "una grande iniziativanostri amministratori" per metà ...

Pd, Bonaccini: con approcci minoritari non si batte la destra www.ildomanid'italia.eu

La segretaria del Partito Democratico parla in direzione, ma non accenna minimamente ai gravi problemi interni al movimento, mentre annuncia la vicinanza alla Cigl per il prossimo weekend ...• Si riunisce la direzione nazionale del Partito democratico • Oltre alla segreteria Elly Schlein, interverranno i big della minoranza del partito: Stefano Bonaccini, Lorenzo Guerini e Matteo Orfini • ...