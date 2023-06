Paura di volare | 8 italiani su 10 resterebbero a terra 

Leggi su agi

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - Perdere il volo, smarrire il bagaglio, non trovare il passaporto o suonare quando si passa ai controlli di sicurezza sono le paure più comuni delle persone in aeroporto. Il rumore, lo spazio insufficiente per le gambe e le turbolenze sono le cose che preoccupano di più in aereo. Ci sono persone che si divertono dal momento in cui mettono piede in aeroporto, si godono l'intera esperienza senza pensieri fino a quando non ritirano le valigie arrivati a destinazione, mentre altre si preoccupano continuamente che possa accadere qualcosa e si lamentano di ogni cosa riguardi il volo. Secondo una recente indagine condotta dal potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, settesu dieci amano l'esperienza del volo e solo due su dieci sono aerofobici. Sono state intervistate 3.000 persone di età superiore ai 18 anni, che hanno viaggiato almeno una ...