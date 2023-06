Patto di stabilità | migranti | Pnrr e Nato | Meloni vola da Macron Prove di disgelo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo giorni di incertezza, contraddistinti da un intenso lavoro diplomatico, alla fine l'annuncio ufficiale è arrivato: il presidente francese Emmanuelriceverà all'Eliseo Giorgiaper la prima volta da quando il premier si è insediato a palazzo Chigi. Lo farà martedì pomeriggio, quando la presidente del Consiglio sarà sbarcata a Parigi anche per la missione che la vedrà impegnata sul fronte Expo 2030. L'appuntamento con l'assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie) era già in agenda e andrà in scena alle 15. La novità, in dubbio quasi all'ultimo e ufficializzata dopo un lungo tira e molla, è rappresentata invece dal bilaterale con. Un faccia a faccia atteso dopo le tensioni degli ultimi mesi sull'asse Parigi-Roma, soprattutto sul fronte, che segue gli incontri dello ...