Pattinaggio artistico a rotelle | Finali AIS 2023 | i Pragma terzi nei quartetti | i team azzurri in top 5

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sorride anche l’Italia dei gruppi Show e Precision alle Artistic International Series, rassegna diappena conclusasi in quel di San Juan (Argentina). La compagine azzurra si è infatti ben difesa in delle gare non semplici, contrassegnate malgrado le enormi difficoltà logistiche ed economiche da una presenza importante in termini di partecipanti nei. E proprio neiè arrivato Il miglior risultato in termini di classifica, precisamente daiche ha centrato un ottimo terzo posto grazie a un programma, “Tempest“, contrassegnato da quattro elementi ben eseguiti. I quattro atleti nello specifico hanno preso il largo grazie al riscontro tecnico, raccogliendo punti preziosi con la sequenza di ...