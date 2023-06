Passerella ciclopedonale a Cusano | l’accordo con gli enti per la sistemazione

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 19 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ladi via Ansaloni che collegaMilanino con Cormano è tuttora inagibile, ma L’opposizione, preoccupata per il protrarsi della criticità, ha presentato in consiglio comunale nei giorni scorsi una mozione, firmata da Luciano Ghirardello, Mario Zanco, Francesco Cazzaniga, per impegnare sindaco e giunta ad attivarsi per ripristinare la pedonalità. La proposta non è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.