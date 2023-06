Partenze in vista per il Napoli | ecco le possibili mosse di mercato

(Di lunedì 19 giugno 2023)inper ilin unestivo in fermento. Il club si prepara a salutare alcuni giocatori chiaveinper il. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri stanno valutando quattro o cinquemovimenti sulestivo. È probabile che Kim lasci la squadra, avendo latà di un trasferimento all’estero tra il primo e il quindici luglio. Anche Lozano potrebbe dire addio al club, essendo attratto dalla Premier League o persino dalla Ligue 1. Inoltre, Zielinski è oggetto delle richieste della Lazio di Sarri. Ndombele, che ha trascorso un anno in prestito, tornerà al Tottenham. Infine, Demme potrebbe cercare opportunità ...

Indel vertice internazionale di luglio (annunciato ieri dal ministro degli Esteri, Antonio ... l'intento 'è di organizzare corsi formativi prima delleè la strada per promuovere un ...La trattativa per i 'Red Devils' resta comunque complessa,la volontà del Tottenham di non ... che da tempo aveva messo nei radar il classe 2003 in caso dieccellenti nel reparto ...La nota positiva è che ho recuperato posizioni in entrambe le, ieri nella gara Sprint e oggi nel Gran Premio, da questo punto dic'è stato un miglioramento'.