Parchi e aree per cani a Pescara 2023 | dove portare il proprio cane

Leggi su pescarawebtv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Se avete voglia di trascorrere un pomeriggio immersi nel verde e all’aria aperta in compagnia del vostro fedele amico a quattro zampe, ecco sei proposte diin cui potreteil vostroe lasciarlo scorrazzare liberamente. Tuttavia, è importante tenere a mente alcune raccomandazioni: rispettate l’obbligo di guinzaglio e museruola per le razze previste dalla legge e assicuratevi sempre della sicurezza delle persone presenti. Il Parco D’Avalos, noto anche come Riserva Dannunziana, rappresenta il polmone verde di. Con i suoi 53 ettari di estensione, ospita una varietà di specie vegetali tipiche della macchia mediterranea, alcune delle quali purtroppo in via d’estinzione. Questo parco è la meta ideale per praticare sport, fare una passeggiata con i bambini o trascorrere qualche ora di relax insieme ...