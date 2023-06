Paramount+ | Luglio 2023 | le novità in catalogo tra film e serie TV

(Di lunedì 19 giugno 2023)suinizia con il trionfale ritorno di Beavis & Butt-Head e con l'attesissimo arrivo in streaming di Babylon, l'ultimodi Damien Chazelle. Scopriamo insieme tutte leche arriveranno nel mese disu, da Mike Judge's Beavis & Butt-Head a Babylon di Damien Chazelle. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. MIKE JUDGE'S BEAVIS & BUTT-HEAD S2 (13) Il trionfale ritorno di Beavis & Butt-Head, duo animato di adolescenti tra i più iconici degli anni '90 a cui "piacciono le cose cool e non amano le cose che fanno schifo". In questa seconda stagione della ...

Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno nel mese di2023 su+ , da Mike Judge's Beavis & Butt - Head a Babylon di Damien Chazelle. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre ...Dopo avere fornito un'anticipazione sulle novità Netflix in arrivo a, passiamo a+ , che in questo caso inserisce a catalogo alcuni titoli di grandissimo spessore . La lista è molto breve, tuttavia sono in arrivo produzioni come la serie originale '...... con l'obiettivo di chiudere un accordo entro la fine di. Le offerte ricevute sono state ... All'elenco si sono defilate anche 'Apple TV', '' e 'Discovery'. In caso di co - esclusiva tra '...

Novità Paramount Plus di luglio 2023: i film e le serie tv in uscita BadTaste.it Cinema

Luglio su Paramount+ inizia con il trionfale ritorno di Beavis & Butt-Head e con l'attesissimo arrivo in streaming di Babylon, l'ultimo film di Damien Chazelle.Dal 21 luglio ’Babylon’ sarà disponibile su Paramount+, il servizio di streaming video digitale di Paramount riservato agli abbonati. Il film ha ricevuto tre Nomination agli Oscar (per Migliori ...