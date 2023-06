Papa Francesco | violenza sessuale come arma di guerra è crimine vergognoso

... presso la Sala Stampa della Santa Sede, della lettera apostolica 'Sublimitas et miseria Hominis', scritta daper il quarto centenario della nascita di Blaise Pascal. 'Siamo lieti di ...Maffeis, prendendo lo spunto dal recente messaggio diper la Giornata mondiale dei poveri del prossimo novembre, un messaggio che invita a riflettere sul Libro sapienziale di Tobia, ha ...... si racconteranno le storie dell'alchimista GiuseppeBorri e dell'enigmatico Conte di ...la vita per un sogno di libertà e ai garibaldini che fatti prigionieri nel 1867 furono graziati da...

Papa Francesco ha aperto gli archivi vaticani per far luce sulla dittatura argentina la Repubblica

Questi si appellò, aprendo una procedura che creò una ulteriore crisi. Papa Francesco chiese a Fra’ Festing di dimettersi dall’incarico di Gran Maestro, nominò Becciu come commissario in luogo del ...Papa Francesco ha celebrato con un tweet la Giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati. "La violenza sessuale utilizzata come arma di guerra è purtroppo una realtà diffus ...