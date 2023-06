Papa Francesco riappare in pubblico dopo l' operazione | ringrazia per l' affetto ricevuto e pensa ai migranti morti a Kalamata

(Di lunedì 19 giugno 2023) Città del Vaticano ? «Cari fratelli buon giorno. Vogliore subito tutti coloro che mi hanno mandato gli auguri e hanno pregato per me durante i giorni di ricovero al...

(a cura Redazione "Il sismografo") In molti in Ucraina e in altri Paesi, soprattutto europei, attendevano da, ieri domenica, al termine della recita dell'Angelus, qualche pensiero ...Il presidente cubano si incontrerà domani con, e la sua agenda di lavoro include anche un incontro con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e con QU Dongyu, ...La presentazione si è conclusa con l'intervento dell'Arcivescovo Maffeis, che riprendendo le parole di, in occasione della prossima giornata per la Giornata mondiale dei poveri del ...

Papa Francesco allontana il microfono dell’inviato del Tg1 con un gesto inequivocabile: ecco cosa è… Il Fatto Quotidiano

CIMITILE - Il messaggio di Papa Francesco per la Pace ha aperto la serata finale del Premio Cimitile. Nel complesso delle Basiliche Paleocristiane sono stati ...“Un infaticabile ricercatore del vero, che come tale rimane sempre inquieto, attratto da nuovi e ulteriori orizzonti”. Così Papa Francesco, nella...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews ...