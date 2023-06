Paolini-Linette oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Birmingham 2023

(Di lunedì 19 giugno 2023) Jasminese la vedrà contro Magdanel primo turno del WTA 250 di(Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. Per la toscana si tratta dell’esordio stagionale sui prati. La polacca, invece, la settimana scorsa ha giocato a Nottingham, dove si è fermata agli ottavi di finale. Sarà lei a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due sarà il primo scontro diretto a qualsiasi livello.punta a guadagnarsi il secondo turno contro una tra la britannica Katie Boulter, recentissima vincitrice proprio in quel di Nottingham, oppure la cinese Lin Zhu. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...

ITALIANI IN CAMPO OGGI LUNEDI 19 GIUGNO 2023 WTA Birmingham, 1° Turno:, Centre Court, ore 12.30 circa, diretta tv Supertennis, app Supertennis/Supertennix WTA Birmingham, 1° turno: ...Per Elisabetta Cocciaretto primo match contro la cinese Zhang; per Jasminec'è la semifinalista degli Australian Open Magda. Le star a Berlino Classe diversa di torneo quello di ...ANN JONES CENTRE COURT Ore 12:00 - Wang vs Tomova (dal 6 - 3 1 - 0, Quali) Non prima delle 12:30 - (3)vsa seguire - Svitolina vs Fruhvirtova a seguire - Williams vs Giorgi COURT 1 ...

Live Magda Linette - Jasmine Paolini - WTA, Birmingham: Punteggi ... Eurosport IT

Lunedì 19 giugno si alza il sipario sui due tornei e i campi si coloreranno subito di azzurro. Per Lorenzo Musetti l’incontro sulla carta più agevole tra i tre ...Quest'oggi, lunedì 19 giugno, si profila un avvio di settimana subito molto interessante con diversi eventi sportivi importanti per l'Italia. Si parte in mattinata con i primi turni dei tornei tennist ...