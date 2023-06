Panda a Pandino - Record anche nel 2023 | superati i 1 000 equipaggi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tante o meglio, tantissime vetture, una nuova edizione limitata e il saluto (in video) di un maestro del design. Possiamo riassumere così il successo del radunodel 17 e 18 giugno, che ha raccolto l'ennesimodipartecipanti, ben 1.051, alcuni dei quali con vetture davvero speciali.un'anteprima. Tra una moltitudine di esemplari delle primedegli anni 80 e 90 e delle due successive generazioni, si sono fatte notare alcune versioni speciali dell'auto, tra cui la celebre Italia 90 e la raraallestita da Giannini, manumerose unità personalizzate e le immancabili 4x4. Una di queste, quella di Isa e Marco, partirà a breve per l'Islanda sulle orme di un nostro raid dell'estate ...

è ormai il raduno mondiale 'definitivo' di Fiatche ha fatto la storia., in provincia di Cremona, è il palcoscenico di un evento epico per gli appassionati di FiatUno straordinario risultato raggiunto a "" , il raduno nato da un gioco di parole che arriva dai social e che ha permesso al comune del cremasco di diventare la "mecca" dei Pandisti di tutto il mondo. Le pre - iscrizioni ...Fiat4 40° in mostra a "2023" Nel fine settimana del 17 e 18 giugno 2023 torna il radunopiù grande del mondo, "2023", dopo il grande successo delle ...

'Panda a Pandino', l'edizione dei record: 1.051 iscrizioni La Provincia di Cremona e Crema

Panda a Pandino, il più grande evento delle iconiche Fiat Panda provenienti da tutta Europa. Un vero e proprio gioco di parole che arriva dai social e che è diventato il più grande raduno al mondo di ...La passione per la Fiat Panda non ha confini. In Giappone, dove c’è addirittura chi guida un esemplare con la livrea dei Carabinieri, l’auto ha una nutritissima schiera di fan, al punto da… Leggi ...