Pamela Camassa vince l’Isola dei Famosi? Parla Filippo Bisciglia

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 19 giugno 2023), a poche ore dalla finale dedei, ha condiviso un lungo post sui social dove confida per quale motivodovrebbere il programma.deicommenta Oggi è il giorno della finale deldei. Sai perché dovrestire tu? Proprio perché non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.