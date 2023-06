Pamela Camassa in crisi per Filippo Bisciglia | c’entra Temptation Island

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 giugno 2023)si è resa protagonista di uno sfogo all’Isola dei Famosi con l’amica Cristina Scuccia. A poche ore dalla finalissima e dal rientro a casa, la naufraga si è lasciata andare a un momento di sconforto pensando al suo storico compagnoha spiegato di sentire molto la mancanza del suo fidanzato e inoltre è particolarmente giù per il fatto di non poter essere al suo fianco adesso che lui si trova in Sardegna per le riprese di, programma che tornerà in onda dal prossimo lunedì, il 26 giugno 2023. Ma vediamo che cosa ha detto. Il cedimento di: è triste per non essere con...