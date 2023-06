Pallamano | la Jomi Salerno pronta a ripartire da capitan Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– In vista della stagione sportiva 2023/2024, laè già a lavoro per definire il gruppo che sarà a disposizione del tecnico Francesco Ancona per il nuovo campionato di serie A1 difemminile. La società, infatti, è attiva su più fronti, con le operazioni in uscita che si sono già avviate nei giorni scorsi, così come per le riconferme. Per coach Ancona, che si appresta a vivere, questa volta dall’inizio, una nuova stagione sulla panchina della squadra salernitana, saranno, infatti, ancora a disposizione le atlete che hanno garantito la buona riuscita del campionato concluso con la vittoria dello scudetto. E’ ilo Pinala prima riconferma per la prossima stagione sportiva. Dopo aver salutato il centrale Bajciova, ...