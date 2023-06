Palermo | morto bomber Gaetano Troja | la bandiera rosanero aveva 78 anni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lutto nel mondo del calcio e in particolare per il: èquesta mattina l’ex attaccanteTanino per tutti i tifosicheno ammirato le sue gesta a cavallo degli’60 e ’70. L’ex centravanti78ed era malato da tempo. Ha scritto la storia del club siciliano giocando 178 volte con la maglia dele segnando 43 gol: ha indossato anche le maglie di Brescia, Napoli, Bari e Catania. Resta scolpito nella leggenda il gol che realizzò di testa in tuffo alla Favorita contro il Cagliari di Riva che sarebbe poi diventato campione d’Italia. SportFace.

e i tifosi rosanero piangono una dei suoi goleador più iconici e leggendari. Era non solo un bomber di razza ma una vera e propria leggenda del, di cui fu centravanti a cavallo degli ...

Come riportato da Repubblica si è spento Tanino Troja. È morto questa mattina, all'età di 78 anni, l'ex attaccante del Palermo Gaetano Troja. Tanino, come era conosciuto da tutti i tifosi rosanero, er ...