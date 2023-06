(Di lunedì 19 giugno 2023) È stato uno dei giocatori più rappresentativi della storia del, ma non solo. Perché Gaetano, per tutti, in carriera ha vestito anche maglie importanti, tra Serie A e Serie B, come ...

Nel 1976, cedette alla corte del tecnico Carmelo di Bella, suo allenatore ai tempi del, che lo convinse a vestire la maglia del Catania per la stagione 1976 - 77, in Serie B . Il derby da ...... in tuffo e in acrobazia, il protagonista della vittoria sul Cagliari da scudetto con il meraviglioso volo d'angelo (i sardi quell'anno avrebbero perso solo due partite, una con il, l'altra ...Lutto nel mondo del calcio palermitano. È, all'età di 78 anni, l'ex attaccante delGaetano Troja, detto Tanino. Protagonista della storia dei Rosanero fra gli anni Sessanta e Settanta, Troja aveva indossato la maglia del...

Palermo, è morto Tanino Troja, leader del club e idolo dei tifosi negli anni 60 e 70 La Gazzetta dello Sport

Il centravanti, protagonista per due decenni dei rosanero in A è deceduto a 78 anni dopo un lungo ricovero in ospedale. Giocò anche con Napoli e Brescia ...