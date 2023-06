PAI e PI e gli adempimenti di giugno | in allegato un esempio di Piano per l’Inclusione

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale perscolastica – Indicazioni operative”, dà indicazioni in merito alla redazione delche fa riferimento ed è rivolto non solo agli allievi con disabilità ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il P.A.I. va redatto entro il mese di. In tale documento, com’è risaputo, si indicano i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell’anno scolastico ancora in corso ma didatticamente concluso e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo di alcune risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di ampliare il livello di inclusione generale della scuola nell’anno successivo. Il ...