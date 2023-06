Padova | impugnati 33 atti di nascita di bambini con due mamme La Procura | «Sono illegittimi»

C'è chi non potrà più andare a prendere il proprio figlio all'asilo se non con una delega firmata dall'unico genitore riconosciuto, chi non potrà più interloquire con il pediatra, chi dovrà cambiare ...C'è chi non potrà più andare a prendere il proprio figlio all'asilo se non con una delega firmata dall'unico genitore riconosciuto, chi non potrà più interloquire con il pediatra, chi dovrà cambiare ...

La decisione shock della procura di Padova: impugnati 33 atti di nascita dal 2017 a oggi. "Sono illegittimi, … la Repubblica

(Adnkronos) - La Procura di Padova ha impugnato 33 gli atti di nascita, registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti ...La decisione è arrivata poche settimane dopo che la Procura aveva richiesto al Comune tutta la documentazione. Si tratta di 33 atti di nascita di figli con due mamme: il più vecchio è del 2017, la ...