Dopo la fase delle eliminatorie, che si è tenuta da giovedì a venerdì nella SKG Arena di Arzachena , le finali sono state ospitate dalDeer di Porto Cervo nel pomeriggio di sabato 17 giugno ...... in programma fino a domenica sui campi dell'arena SKGdi Arzachena e- Deer di Porto Cervo. Il memorial, disputato l'anno scorso a Cagliari, arriva quest'anno inSmeralda, in un ......maneggia e affetta con movenze da consumato showman una bistecca grande come una racchetta da,... la sobrissima bistecca tomahawk ricoperta da foglia d'oro 24 carati chetremila euro) e ...

Padel in Costa Smeralda nel ricordo di Giampiero Galeazzi, Zola: "Giornalista indimenticabile". Ecco i vincitori. Tiscali

Sotto lo sguardo attento di Gianluca Galeazzi, le coppie Metalli-Lo Cascio e Bolzan-Giorgi si sono aggiudicate, rispettivamente nell a ...Los hoteles no solo ofrecen alojamiento. En Marbella, entrar en un hotel supone vivir un sueño. La oferta de tratamientos y SPAs es inigualable en la costa marbellí, para los que buscan confort, ...