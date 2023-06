Outlook | Microsoft rivela che i malfunzionamenti di giugno sono il risultato di un cyberattacco

... diversi servizi di. L'azienda nel suo blog dedicato alla sicurezza ha confermato che le interruzioni avute a partire dal 5 giugno, a piattaforme come la posta elettronica die l'......bloccato a inizio mese diversi servizi di. Lo scorso 5 giugno, infatti, i servizi Cloud dell'azienda hanno smesso di funzionare in Italia e in altre parti del mondo. Tra questi, ...Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale,ha confermato che i problemi riscontrati all'inizio del mese da molti utenti in, OneDrive ed Azure sono stati legati ad un attacco DDoS. Nella dichiarazione del 16 Giugno 2023, la ...

Microsoft, attacchi hacker dietro le interruzioni ad Outlook Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...diversi servizi di Microsoft. L'azienda nel suo blog dedicato alla sicurezza ha confermato che le interruzioni avute a partire dal 5 giugno, a piattaforme come la posta elettronica di Outlook e l'app ...