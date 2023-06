Ostia | ‘Vogliamo dormire | la finite?’ | scende in strada e viene massacrata di botte da due cileni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sembrerebbe una notizia vecchia, invece no. Pestata diper aver chiesto di poter. È un copione che si ripete, anche se con qualche variante. Che nasconde dei risvolti inquietanti. Tutto si svolge nella notte di oggi, 19 giugno, a.stia, nei pressi di via Forni, intorno alle ore 3:30. Un’auto inizia a percorrere laavanti e indietro, suonando il clacson a ripetizione e svegliando i residenti., ‘La smettete di fare casino che vogliamo?’: pestato didal branco Urla e colpi di clacson in piena notte La scena va avanti per circa un’ora. Il campo si restringe. Alla guida della vettura c’è una donna, che dal racconto dei residenti sembra essere una cilena. Accanto a lei un altro straniero. Si mettono sotto l’abitazione di un ...