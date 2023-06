Osteoporosi gravidica | al via il primo studio in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Su iniziativa dell’Osservatorio sulle Fratture da Fragilità (OFF) presieduto dalla Prof.ssa Maria Luisa Brandi, 3mila donne saranno sottoposte a esame diagnostico con la tecnologia R.E.M.S Firenze, 19 giugno 2023. Partirà nei prossimi giorni lo screening nazionale per determinare quanto sia diffusa l’, una grave sindrome che colpisce le ossa delle donne in gravidanza e allattamento, causando perdita di massa ossea e fratture da fragilità. La ricerca sarà avviata dall’Osservatorio sulle Fratture da Fragilità (OFF), presieduto dalla professoressa Maria Luisa Brandi, e coinvolgerà 3mila volontarie con l’obiettivo di creare una wellness community delle donne incinta e nel periodo dell’allattamento, attraverso la valutazione della densità ossea del femore e della colonna vertebrale e del rischio di frattura. Lo...