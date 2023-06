Ospedale di Esine | oculista ai domiciliari | denaro per far saltare la lista d’attesa ai pazienti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il dirigente medico del reparto di oculistica dell’di, in provincia di Brescia, è stato arrestato e si trova aicon le accuse di truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e indebita induzione a dare o promettere utilità. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il medico avrebbe indotto gran parte dei suoi, alcuni dei quali bergamaschi, che dovevano essere sottoposti ad interventi chirurgici alla cataratta, a consegnare somme dinon dovute in cambio del loro inserimento nelle liste delle operazioni da eseguirsi in, “eludendo di fatto i lunghi tempi di attesa gestiti dal Centro Unico di Prenotazione” spiegano gli inquirenti. Ad ogni paziente, secondo l’accusa, avrebbe chiesto in cambio tra i 500 e i ...

Soldi per saltare le liste d’attesa: arrestato dirigente dell’ospedale di Esine Giornale di Brescia

