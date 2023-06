Osimhen via da Napoli…a gennaio!

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Victorlascerà Napoli a gennaio, la Nigeria si è qualificata per la Coppa d’Africa anche grazie ad una sua doppietta. Notizie Calcio Napoli –ha segnato una doppietta nella sfida contro Sierra Leone, due gol molto belli del centravanti del Napoli che hanno certificato la partecipazione alla Coppa D’Africa della squadra allenata da Josè Peseiro. Così il Napoli perderà, lo farà sicuramente a gennaio quando comincerà la competizione continentale africana. Quando si gioca la Coppa d’Africa? Al momentoè al centro di tantissime voci di calciomercato. De Laurentiis tiene duro e chiede almeno 150 milioni di euro per cedere il calciatore, una cifra a cui nessuno è ancora disposto ad arrivare. Anche se club come Real Madrid e Psg non si sono ancora mossi e loro potrebbero fare la ...