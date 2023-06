Osimhen | rinnovo vicino | «Siamo d' accordo per prolungare il contratto di altri due anni»

VictorCalciomercato.itE proprio sul futuro dei suoi calciatori, il patron azzurro ha voluto fare chiarezza in merito alla situazione di Victor. L'attaccante capocannoniere del Napoli ...Conabbiamo già parlato prima della festa: siamo d'accordo sul prolungamento di due anni di contratto. Kim Un qualcosa che dovremo studiare, sono convinto che la preparazione nei ritiri sia ...... 'Kim eCon Victor abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa scudetto, mi sembrava una priorità: con lui siamo d'accordo in massima su unbiennale. Per quanto riguarda gli ...

Kiss Kiss Napoli - Rinnovo Osimhen, si è mosso De Laurentiis in prima persona! Le ultime sul nigeriano CalcioNapoli24

Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Con Osimhen abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa scudetto del Napoli, mi sembrava una giusta priorità. Con lui siamo in linea di massima d’acccordo per ...Bomba di mercato data dal presidente del Napoli durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico dei campioni d’Italia, Rudi Garcia. Nel rispondere a una domanda su Osimhen, infatti, De ...