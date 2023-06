«Osimhen? O rinnova o va via | il Napoli non ha alternative» Schira

(Di lunedì 19 giugno 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò: “Il Bayern ha superato lo United nella corsa a Kim che si è stufato di aspettare i Red Devils. Il Bayern gli offrirà 7 milioni all’anno, con un’offerta superiore a quella degli inglesi che stanno trattando anche altri difensori. Appena sarà disponibile la clausola rescissoria, il Bayern la pagherà il primo luglio e la sensazione è che Kim non sarà più un giocatore del. Purtroppo con le clausole si può far poco, il Bayern chiuderà un grandissimo colpo, dispiace vedere Kim salutare la Serie A dopo un solo anno. Futuro? Oo va via, non ci sono. Se lo tieni, devi in qualche modo prolungargli il contratto, sennò sei costretto a svenderlo. Il Psg lo vuole, così come ...

Napoli, nodo Osimhen: si cerca l'accordo per il rinnovo FantaMaster

