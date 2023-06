Orsi boccia | «Frattesi non è giusto per l’Inter Spiego il motivo!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023)al, operazione ben imbastita ma i nerazzurri prima di chiudere dovranno vendere. Intanto l’ex giocatorenon è d’accordo CONTESO ? Nandoa Radio Radio hato il possibile arrivo diin nerazzurro: «Davidenon èper, perché secondo me è un doppione di Barella. Nella Lazio non lo vedrei, nel Milan neppure. Nella Roma neppure, perché gioca a due. In Italia forse starebbe bene solo alla Juventus». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati