Ora puoi assaggiare anche tu Boem | il nuovo drink di Fedez e Lazza

(Di lunedì 19 giugno 2023) Soltanto qualche mese fa, nella sua intervista di copertina con GQ, il caro Guè si domandava come mai i grandi marchi del beverage non avessero ancora guardato al mondo del rap italiano come naturale sbocco per partnership e collaborazioni varie. Stacco, avanti veloce di circa 90 giorni. Siamo a Milano, al Vesta di via Fiori Chiari, uno dei nuovi punti di ritrovo della Brera che conta e che brinda: dagli sgabelli di una sala privata con luci d’atmosfera virate sull’azzurropresentano la loro nuova bibita. Voluta da loro, pensata da loro, promossa da loro, nell’ambito di un progetto che li vede investitori e protagonisti attivi accanto agli imprenditori Massimo Benetello, Camillo Bernabei e Leonardo Maria Del Vecchio. Se il mercato del beverage non va dai rapper, i rapper si fanno le loro bevande, verrebbe da commentare: in un mondo in cui ...

È bastato l'inglese per creare un chip perfettamente funzionante! - - > ChatGPTcrea anche ... specialmente quando viene utilizzata in modo colloquiale, doveavere una sorta di avanti e ...... propone anche in piano di ammortamento con rata fissa: inserendo i dati del mutuo,ottenere ... Quota di capitale = rata " interessibisogna calcolare il capitale residuo sottraendo la quota ...Oltre allo sconto immediato del 5%applicare il Coupon 50% per pagarli la metà. Approfittane ... Se ancora non ti sei iscritto al servizio, attivala tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai ...

Connessione al TOP in tutta la casa: ora puoi col Ripetitore FRITZ! HTML.it

Sapevi che è possibile noleggiare una turbina eolica per produrre energia rinnovabile abbattendo i costi di manutenzione In vista della Giornata mondiale del vento, che si celebra il 15 giugno, ...Una vera e propria rivoluzione nel mondo delle assicurazioni per l'auto (e non solo). Ora la si potrà pagare in base ai chilometri ...