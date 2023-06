One Piece | Berlino e Il problema dei 3 corpi | tutte le novità Netflix annunciate al Tudum 2023

(Di lunedì 19 giugno 2023) All'ultimoè stato offerto al pubblico un ampio sguardo sulle produzioni originali in arrivo su. Tra lespiccano "Rebel Moon" di Zack Snyder e la serie "Ildei 3" firmata dai creatori del Trono di Spade....

Gli appassionati del manga e dell'anime disapranno bene come Eiichiro Oda, l'autore dell'opera, si ispiri molto spesso al mondo reale per le isole del suo mondo di fantasia. Solo per proporre qualche esempio, leggendo le pagine del ...Credits photo: @Netflix Il live action disi mostra nelle prime immagine del trailer svelato da Netflix . Una clip più che altro introduttiva che ci catapulta di nuovo nel mondo animato del famoso manga e poi anime giapponese creato ...... quest'anno arriva finalmente il primo e sensazionale trailer ufficiale de Il problema dei tre corpi , sicuramente uno degli apici dell'evento 2023 insieme al trailer di. La differenza ...

Il famosissimo anime One Piece torna in qualità di serie tv live action e l'uscita sarà a brevissimo. Scopriamo insieme dove vederlo, episodi e cast.Dopo diversi mesi d'attesa finalmente è stato svelato qualche altro dettaglio sulla serie live action di One Piece prodotta da Netflix.