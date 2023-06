(Di lunedì 19 giugno 2023) Il nuovo Suv cinese5 ha guadagnato le 5 stelle Euro NCAP durante i test di valutazione svolti in vista dell'esordio sui mercati europei. La vettura ha conquistato il massimo punteggio anche ...

Per quanto riguarda lapassiva ,5 è dotata di cinture con pretensionatore e Force Limiter sia all'anteriore sia al posteriore, con quelle dei passeggeri anteriori ad altezza ...... il nuovo modello del brand del colosso cinese Chery, si presenta con una dotazione di...5, oltre ad Abs con Electronic Brake Force Distribution, Brake Assist System e Multi - Collision ...passiva Per quanto riguarda lapassiva ,5 dispone di cinture con pretensionatore e Force Limiter sia all'anteriore sia al posteriore, con quelle dei passeggeri anteriore ...

Omoda 5, la sicurezza e il di sistemi di assistenza QN Motori

Il nuovo modello in arrivo sul mercato italiano con la versione a carburante. Dal 2024 anche il modello elettrico ...MILANO - Il conto alla rovescia per l’arrivo in Italia della Omoda 5, del brand cinese Chery International è già iniziato e il SUV di nuova generazione ha già conquistato un livello di sicurezza 2 ant ...