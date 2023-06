Omicidio Piera Napoli | confermata la condanna per il marito Anche per la Corte d' Assise è l' assassino della cantante neomelodica

(Di lunedì 19 giugno 2023) La seconda sezioned’di appello di Palermo ha confermato laall’ergastolo nei confronti di Salvatore Baglione ,reo confessomoglie, la. Per il delitto, commesso il 7 febbraio 2021 nel centro storico del capoluogo siciliano, via Vanvitelli, Baglione era stato ritenuto colpevole, già in primo grado, senza l’aggravante...

Palermo, omicidio Piera Napoli: confermato ergastolo per marito ilSicilia.it

