Olimpia Milano - Virtus Bologna 79 - 72 | rivivi la diretta | l' EA7 ' vede' lo scudetto

L'Olimpia Milano supera la Virtus Bologna di Scariolo (79 - 72) nella gara 5 della finale playoff e rimette la testa avanti (3 - 2) nella serie che assegnerà lo scudetto. La prossima sfida è ad un passo dallo scudetto, Bologna deve vincere gara 6 per sperare. L'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 79 - 72 in gara 5 della finale scudetto e conduce 3 - 2 della serie, con la possibilità di conquistare lo scudetto in caso di vittoria in gara 6. L'alternativa è vedere gli acerrimi rivali dell'Olimpia Milano alzare sul parquet amico il trofeo di Campioni d'Italia 2022 - 2023.

Il ruggito del Forum spinge l’Olimpia Milano: è 3-2 sulla Virtus RealOlimpiaMilano

Intervistato a caldo sul parterre del Mediolanum Forum nel post-partita alla postazione del NOVE, Shavon Shields ha commentato la sua prova da MVP di Gara 5 da 22 punti: "Come al ..." L'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 79-72 in gara 5 della finale scudetto e conduce 3-2 della serie, con la possibilità di conquistare lo scudetto in caso di vittoria in gara 6.