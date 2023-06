Olanda | Promes condannato a 18 mesi di carcere

La lite e la pugnalata durante una festa di compleanno nel 2020era accusato di aver pugnalato ad una gamba suo cugino a una festa di compleanno nel luglio 2020 , quando scoppiò un alterco per ...All'epoca dei fattigiocava per l'Ajax. Ha giocato gli europei nel giugno 2021 con l', ma da allora non è più stato selezionato perdendo di fatto anche l'ultimo Mondiale.Questa pronuncia da parte dei giudici olandesi arriva a circa due anni di distanza, ai tempi in cuimilitava in, tra le file dell'Ajax : il giocatore, allora, fu arrestato e poi ...

Il calciatore olandese Quincy Promes è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per aggressione aggravata Il Post

All’epoca dei fatti Promes giocava per l’Ajax. Ha giocato gli europei nel giugno 2021 con l’Olanda, ma da allora non è più stato selezionato perdendo di fatto anche l’ultimo Mondiale.Il calciatore è stato condannato per aver accoltellato un cugino, rimasto vittima dell'aggressione. Promes indagato anche in una delicata inchiesta su traffico di stupefacenti ...