Oceanfromtheblue | l’artista K-R&B in concerto a Milano

Leggi su funweek

(Di lunedì 19 giugno 2023)arriva in Italia. Sarà un’unica data quella delR&B sudcoreano, prodotta e organizzata da Vivo Concerti: l’appuntamento è per giovedì 7 settembre 2023 al Santeria Toscana 31 di. I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 20 giugno 2023 alle ore 10.00. Da quando ha debuttato nel marzo 2018 con il suo album EP Luv-fi, il cantautoreè diventato un nome di riferimento all’interno della scena musicale K-R&B, pubblicando nel febbraio 2023 l’omonimo album. A partire dagli inizi come artista indipendente, quando condivideva la sua musica su SoundCloud, fino all’entrata nella famiglia Warner Music Korea (firmando con l’etichetta Nostalgia Music),ha visto il suo percorso musicale andare di bene in ...