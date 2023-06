Nuova polemica scontrini | a Como in un bar due spritz 30 euro Turista svizzero posta il conto

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un, non un paese low-cost per così dire, ha sborsato 30per degustare due bicchieri diseduto ai tavolini di un bar in piazza Cavour. E ha denunciato tutto sui social. “Credo che le uniche parole per descrivere lo scontrino (al post è allegata una foto della ricevuta in cui è annotata una spesa totale di 30, ndr) siano solo: è un furto”. Loera consapevole che non avrebbe pagato 5per uno, e scrive forse “avrei pagato un aperitivo 8, 10, al massimo 12. Lo sdegno di leggere sullo scontrino 15per uno…mi ha fatto veramente schifare”. Ed infatti il totale dello scontrino che viene mostrato è ...

...1%, ma questa rilevazione non tiene conto dellascaturita nel weekend dall'uscita di Beppe ... Dopotutto non è un mistero che lasegretaria dem voglia aprire ai 5 Stelle e ai riformisti ...Questa rimarrà sempre casa sua' aveva già troncato ogniStirpe. 'Ciao Frosinone è l'... Per lui si sta aprendo la strada di unasfida in Serie B, con la Samp.Unacoinvolge il primo ministro portoghese, Ant nio Costa, e stavolta c'entra anche la Roma di Jos Mourinho. Questo fine settimana il quotidiano Observador ha rivelato che lo scorso 31 ...

dayitalianews Fedez, scoppia una nuova polemica social per un tatuaggio. Gli hater lo attaccano: "Fa DayItaliaNews

Di recente, ad esempio, è finita al centro delle polemiche perché ha smesso di allattare al seno ... l'influencer non ha perso la sua ironia e lo ha dimostrato col nuovo look che ha fatto sfoggiare al ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...