Nuoto | Settecolli 2023 | gli italiani ancora a caccia del pass per i Mondiali di Fukuoka

(Di lunedì 19 giugno 2023) Definire la squadra in vista di quel che sarà. Dal 23 al 30 luglio idisaranno di scena nella piscina di(Giappone). Una sede che riporta alla mente i ricordi della rassegna iridata del 2001, quando Massimiliano Rosolino e Alessio Boggiatto furono i re dei misti, vincendo rispettivamente 200 e 400 metri, e in cui la leggenda di Michael Phelps ebbe inizio, con l’oro dei 200 delfino, condito ovviamente dal primato del mondo. Di acqua ne èata sotto i ponti, è il caso di dirlo, e la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, vuol dare seguito ai grandi riscontri delle ultime competizioni internazionali. Al termine degli Assoluti primaverili sono arrivati 15individuali, con 12 atleti che hanno staccato il biglietto. TUTTI I ...

L'Italia della pallanuoto maschile torna a Roma per il, a distanza di nove anni. La Nazionale di Sandro Campagna torna allo Stadio delin occasione del 59° Trofeocome special guest. Venerdì 23 giugno alle 21.00, al termine delle finali didella prima giornata, affronterà la Croazia campione d'Europa nell'...Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo del Trofeo2023., QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023 VENERDI' 23 GIUGNO Batterie e ...... dirà addio alle gare il 24 giugno alLa Pellegrini inaugura la piscina più alta d'Italia e parla della sua Academy: 'Nei prossimi due anni sarò qui' Leggi i commenti: tutte le ...

Calendario Settecolli nuoto 2023: orari, programma, tv, streaming OA Sport

Definire la squadra in vista di quel che sarà. Dal 23 al 30 luglio i Mondiali 2023 di nuoto saranno di scena nella piscina di Fukuoka (Giappone). Una sede che riporta alla mente i ricordi della rasseg ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...