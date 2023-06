Nunzia De Girolamo su Rai 3? Ultime news e cosa potrebbe condurre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo il successo di Ciao Maschio, perDediventano sempre più concrete le voci di un approdo su Rai 3. La conduttrice, ormai prossima alla conduzione di Estate in Diretta,ottenere un programma in prima serata sulla terza rete della televisione pubblica. Un trasloco che non necessariamente, nel caso soprattutto della ex ministra, dev’essere vista come una retrocessione in casa RAI.Dea Rai 3:sappiamo? Le strategie in casa RAI guardano al pluralismo, cercando di portare una rivoluzione anche dentro Rai 3. Come storicamente sappiamo, il canale parlava principalmente agli elettori del Centrosinistra italiano. Ma dal 2023, almeno per i dirigenti di viale Mazzini, la linea editoriale del canalevirare verso un ...