Novelli M5S | Contro destra fallimentare temi siano centrali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) – “Dopo il grande successo della manifestazione di sabato, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e dal Presidente Giuseppe Conte, l’intento dellaè quello di dividere le forze politiche e sociali che contestano questo Governo e che, invece, proprio in questa occasione, hanno dato segnali di unità e di condivisione die d’intenti”. Lo dichiara Valerio(nella foto), Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio. “Il nervosismo della– prosegue– è palese e dettato da un’agenda di governo assolutamente. Le politiche precarie, il bellicismo ed i ritardi sul Pnrr sono solo alcuni esempi di come il governo Meloni abbia imboccato una strada sbagliata che sta già portando a conseguenze molto gravi per il Paese”. “Ed è proprio per ...