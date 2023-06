Notti tropicali | con l’ondata di caldo temperature oltre i 40 gradi | settimana rovente in arrivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’estate torrida è tornata. Con l’anticiclone africano che ha portato su lein tutta Italia, stanno tornando anche le: sono quelle nelle quali lenon scendono mai sotto i 20, con non pochi disagi a chi cerca di riposare. Le finestre aperte (la soluzione più ecologica) non sarebbero quindi sufficienti. Per chi soffre già particolarmente il, una pessima notizia. «Nei grandi centri urbani e lungo le coste si potrebbero tornareintese come minime che non scendono sotto i 22-23°C, specie da mercoledì», dice il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara. Da martedì sono previsti quattro bollini gialli ad Ancona, Bolzano, Campobasso e Perugia. Mentre il 21, in coincidenza con il solstizio, si ...