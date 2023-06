Nordio non molla sulla giustizia | ' Andiamo avanti'

Il Guardasigilli Carlofa passi indietro. Dopo le tensioni con l' Anm sulla sua riforma - da lui definite "interferenze" - e i silenzi degli alleati, premier in testa chevorrebbero uno scontro frontale con ...La palla ora passa al Parlamento ma, visti i numeri ampi della maggioranza di centrodestra e il parere favorevole del terzo polo, il primo capitolo della riforma della giustizia targata......divenire parte integrante della seconda fase della riforma della giustizia che Carlospinge ... Ecco perché estendere nel ddl il nuovo reato al vaglio dell'esecutivocontemplando solo i minori,...

Il Guardasigilli Carlo Nordio non fa passi indietro. Dopo le tensioni con l'Anm sulla sua riforma - da lui definite "interferenze" - e i silenzi degli alleati, premier in testa che non vorrebbero uno ...I risultati del sondaggio di Money.it: lettori sostanzialmente spaccati sulla riforma della giustizia, per pochi voti sono più i favorevoli alle novità volute dal ministro Nordio.