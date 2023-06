Nordio | Leggi schizofreniche | nemmeno un imprenditore onesto può pagare tutte le tasse

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2023 "Se l'decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro io pago fino all'ultimo centesimo di imposte e pago voi e voi mi dovete far dormire sonni tranquilli, non ci riuscirebbe perchè comunque qualche violazione verrebbe trovata". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, nel suo intervento al convegno "Il sistema sanzionatorio nella riforma tributaria", in corso al Milano Luiss Hub. Luiss Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev