NonSolo TV intervista Andre | “La famiglia | i mixaggi e gli anni ’80 Enrico Frattasio | una storia incredibile”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si intitola ‘Zero-Mixed By Erry Vol 2’ l’ultimo singolo del rapper. L’artista, tra i primi a parlare digià nel 2017, ritorna per questa colonna sonora parallela alla pellicola Mixed by Erry. Uno che appare come un mosaico80-90, con la passione per la musica, tramandata dalla, poi l’amicizia con la leggenda, il tutto mescolato ad una autentica e sempre viva vena nostalgica. D: Nel 2017 hai pubblicato il singolo ‘Mixed by Erry’ e hai incontrato anche. Sei stato tra i primi a raccontarlo e a riscoprirlo, che sensazioni hai percepito? R: A me piaceva l’idea di raccontare in musica unacome quella di Mixed by Erry, ...