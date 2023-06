Non si ferma l’attività del comitato civico “No Parcheggio Area Molo Terracina”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023)– Venerdì 16 giugno la Presidente del“No”, dott.ssa Anna Mattiello, supportata dai membri delha prodotto ed inviato un’osservazione alla procedura di partecipazione attivata dal Comune disul Piano della Mobilità Sostenibile per ribadire la totale contrarietà alla trasformazione dell’demaniale delin un megacapace di ospitare 400 autovetture. Come già per il Piano dei Porti della Regione Lazio, anche in questa occasione, ilha ritenuto doveroso far sentire la propria voce sullo stato di degrado ed abbandono in cui versa l’arena del. Un ...