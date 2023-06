Non possono essere figli di due donne | Padova | impugnati gli atti di nascita dal 2017 ad oggi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ben 33di, dal, sono oggetto della richiesta della procura di. Quest'ultima si è appellata al tribunale con l'obiettivo di rettificare i 33dichiesti da coppie di mamme e registrati dal sindaco della città del Santo, Sergio Giordani, a partire dal. Le raccomandate - in cui si chiede al tribunale di "cancellare" il nome della madre non biologica e di "rettificare" il cognome attribuito allaa, tramite la cancellazione di quello della seconda mamma - sono già state inviate alle famiglie interessate e ai loro legali. "33di, daldalla Procura ...

... anche se provenienti da soluzioniIBM. QRadar si propone quindi nel ruolo di piattaforma ... il modulo Randori permette di rilevare la superficie esterna di attacco e le vulnerabilità che......dei sindaci' si è espresso con argomentazioni bipartisan a conferma che perfino in Italia... Per sbrogliarla,serve arroccarsi sui soliti steccati ideologici - garantismo verso ...Poi, però, passano i giorni ecambiare anche le posizioni. De Laurentiis e Garcia in ... De Laurentiis potrebbe liberare Giuntoli,tenerlo più bloccato con il contratto che scade il 30 ...

VALSUSA, TRECENTO NO TAV BLOCCATI DALLA POLIZIA AL FREJUS: NON POSSONO MANIFESTARE IN FRANCIA ValsusaOggi

Ma "le parole che ho sentito in quella piazza sulla vicenda dell'Ucraina, con l'ambiguità e con le indecenze che sono state proclamate, non possono essere le parole del Pd. E quella questione è ...Le raccomandate sono state inviate in questi giorni, con il decreto del Tribunale che di fatto cancella la mamma non biologica dallo stato di famiglia ...