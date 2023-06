Non è stata cacciata La verità di Corona sull' addio di Belen Rodriguez

... ndr) è stato invece Brando Benifei , capodelegazione Pd al Parlamento Ue: 'La partecipazione di Schlein all'iniziativa M5s ègiusta.bisogna speculare, quando Silvio Berlusconi diceva ...La salma èrestituita ai familiari. Ancora da fissare i funerali. Già da ieri notte, quando è ... sui social sono comparsi i messaggi di numerosi disegnatori e sceneggiatori di fumetti,solo ...Cresciuta con la famiglia in Valsugana, la 16enne èvittima di numerose violenze da parte dei ... cercava di nascondersi alla vista di compagni e insegnanti perricevere domande inopportune. ...

"Non è stata cacciata". La verità di Corona sull'addio di Belen ... ilGiornale.it

Ora, forte del fatto che dalle indagini non starebbero emergendo elementi nuovi, Eva Kaili è passata al contrattacco. La ex vicepresidente del Parlamento europeo era stata rimossa dal suo incarico ...È vero, al di là della rabbia, dell’indignazione per la cronicità dell’ipocrisia e dell’impossibilità di rassegnarsi agli esiti delle necropolitiche europee, ormai ci mancano le parole per gridare per ...