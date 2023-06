No | YouTube e le auto non c’entrano E non chiamatelo “incidente”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ci siamo ricascati. Anzi, ci ricaschiamo ogni volta. Non l’abbiamo ancora capito. Ad ogni tragedia, ad ogni fatto di cronaca, si scatena la caccia allo strumento di corruzione dell’animo umano. Prima era la musica rock, musica del diavolo, si diceva. Poi i cartoni animati, poi i videogiochi. Ora i social, addirittura uno in particolare:. Non è un “” Ma dobbiamo accettare la realtà per quella che è. A volte c’è solo un colpevole, non una “spiegazione”. Quello di Casal Palocco, a Roma, si può a stento definire “”. Che, per definizione, è qualcosa di imprevisto, imprevedibile e del tutto involontario. No, la morte del piccolo Manuel Proietti, di soli 5 anni, non è una tragica fatalità, ma l’esito probabile di un deliberato gioco d’azzardo con la vita altrui. Quando si mettono volontariamente in atto ...