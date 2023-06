No | l’Unione Europea non chiede smartphone con la batteria sostituibile dal 2027

(Di lunedì 19 giugno 2023) La settimana scorsa il Parlamento Europeo ha approvato un pacchetto di norme relative alla gestione delle batterie, che riguarda auto elettriche e prodotti di tecnologia. Non riguarda però i telefoni, per i quali si dovrà intervenire separatamente. ...

Il capitolo sulla politicaè stato il risultato di un'...una chiara presa di posizione secondo cui 'la Finlandia vuole che'...dello Stato di diritto e'UE non deve trasformarsi in 'un'...... affermando che la guerra in Ucraina nasce dall'espansione della Nato "e non dall'uomo nero che invade" e che gli Stati Uniti vogliono trascinarein guerra. (A cura di Paolo Cantore) ...... e ha fatto parte della direzione dell'di ... fiore all'occhiello per'Italia. Ripercorriamo assieme il suo percorso ...