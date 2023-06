Touring , una station wagon elettrica dalla Cina . Non solo Suv o crossover, le Case europee hanno iniziato con le giardinette a elettroni con Opel Astra Electric e anche Volkswagen ci sta ...Per quanto riguarda i prezzi europei , prendendo come riferimento la Germania, laTouring con batteria da 75 kWh parte da 59.500 euro, mentre con l'accumulatore da 100 kWh da 68.500 euro. ...Touring (2023) 18 Stesse dimensioni della berlina, ma tanto spazio in più . La Touring è lunga 4,79 metri e alta 1,5, con un passo di 2,88: sono le stesse misure della berlina, rispetto alla ...

La nuova Nio ET5 Touring ha grandi ambizioni: BMW e Mercedes nel mirino SmartWorld

Nio ET5 Touring, la super wagon cinese per l'Europa. In alcuni mercati del Vecchio Continente entro fine anno con caratteristiche molto interessanti.La Nio EL6 lancia il guanto di sfida ai brand tedesco con dotazioni tecnologiche di alto profilo e un'autonomia di quasi 500 km ...