Niente polemiche inutili e pericolose | Beppe Grillo | Mentana stupisce tutti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Enricocontrocorrente. Il direttore del TgLa7 prende le difese diche, dal palco del corteo di Roma, ha invocato le brigate di cittadinanza. E non solo. Un'uscita che ha visto il fondatore del Movimento 5 Stelle nel mirino del governo, ma cheinvece giustifica. "- esordisce su Facebook -ha parlato di 'brigate di cittadinanza' e ha invitato a mettere il passamontagna per fare lavoretti di notte. Ma il terrorismo non c'entra nulla, l'invito era a svolgere lavori civici, di pulizia e assistenza". Dalla manifestazione contro la precarietà organizzata da Giuseppe Conte,ha aizzato la folla: "Volete il leader? - ha chiesto - Ma siate i ...

Parole che ovviamente non potevano che provocaree critiche, e forse studiate proprio per ... in molte grandi città versano in condizioni pietose (sottintendendo: il Governo non faper ...Grillo torna sullee in un video ironizza: 'Fermatevi' Certo, il suo partito, con la ...di nuovo. Chi pulisce il vetro al semaforo ti offre un lavoretto in cambio di una moneta. Altri ...... aggiungendo che forse avrebbero dovuto chiudere il canale YouTube senza dire proprio: 'Ma ... E' stato scritto dal legale...' E lea Mattino Cinque sono divampate. Federica Panicucci ha ...

Nardella: 'Ora niente polemiche, bisogna cercare bimba Kata' Agenzia ANSA

Il designatore Gianluca, intervenuto a Radio anch’io sport, ha riaccolto Rudi Garcia in Serie A ed è tornato sugli episodi di Juve-Roma 3-2 del 2014, partita da lui arbitrata e di cui è celebre il ges ...L'appuntamento con Terra amara si ferma dal 3 luglio su Canale 5: i fan della soap non gradiscono la scelta Mediaset ...